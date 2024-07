États-Unis : Joe Biden renonce à se présenter pour un nouveau mandat

Joe Biden, Président des États-Unis, a annoncé dans un post sur X qu’il mettait fin à sa campagne de réélection. Après avoir perdu la confiance de ses collègues démocrates, notamment concernant sa capacité à battre Donald Trump, Biden a décidé de se retirer.



Il a déclaré : “Cela a été le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que votre président. Bien que j’aie eu l’intention de me représenter, je pense qu’il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs en tant que président jusqu’à la fin de mon mandat.”