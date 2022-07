États-Unis : TotalEnergies met en service le nouveau craqueur d’éthane de Port Arthur

Ce projet de près de deux milliards de dollars, construit sur le site et opéré par la raffinerie TotalEnergies de Port Arthur dans l’État du Texas, a représenté 14 millions d’heures de travail pour plus de 2 500 ouvriers au plus fort du chantier.



L’éthylène produit par le craqueur alimentera les unités existantes de polyéthylène de Baystar, ainsi qu’une nouvelle usine de polyéthylène de technologie Borstar® en construction à Bayport (Texas).



« Après d’importants investissements aux Etats-Unis dans le GNL et l’électricité renouvelable en 2022, la mise en service de ce nouveau craqueur est une étape de plus qui renforce la présence de TotalEnergies sur le territoire américain. Ce projet est en ligne avec notre stratégie de développement de la pétrochimie sur nos plateformes intégrées. Dans le cas de Port Arthur nous tirons en outre parti des abondantes ressources en éthane des États-Unis », a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.



Traduction concrète des ambitions de croissance de TotalEnergies et de Borealis aux Etats-Unis, le projet Baystar englobe :



le site de Baystar, à Bayport qui comprend une unité de polyéthylène d’une capacité de 400 000 tonnes par an ;

le craqueur d’éthane sur le site de la raffinerie TotalEnergies de Port Arthur, d’une capacité d’un million de tonnes par an, qui vient d’être mis en service ;

la nouvelle unité de polyéthylèneen construction à Bayport, d’une capacité de 625 000 tonnes par an. Elle utilisera la technologie Borstar® brevetée par Borealis pour produire une large gamme de solutions visant à répondre à la demande mondiale croissante en plastiques.