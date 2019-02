Etudiants à Cuba : Le Tchad s'engage à rembourser sa dette de 18 M$

La délégation cubaine conduite par la vice-ministre des relations extérieures, Marcia Cobas Ruiz, a signée ce jeudi 31 janvier un protocole d'entente avec le Tchad dans le domaine de la santé et de l'éducation, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.



Les deux parties se sont entretenus à huis clos avant que le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar et la vice-ministre cubaine des relations extérieures n'apposent leur signature au bas du protocole d'entente qui entend renforcer les relations entre le Tchad et Cuba.



Le protocole d'entente prévoit l'engagement immédiat du paiement des frais de scolarité des étudiants tchadiens à Cuba et la levée de leur suspension des cours.



"Nous avons un peu plus de 300 étudiants présentement dans les universités cubaines. Il se trouve qu'en raison d'échecs qu'a connue notre économie, nous avons accumulé un certain nombre de retards. Nous avons accumulé un retard dans nos engagements de l'ordre de 18 millions de dollars (10,27 milliards Francs CFA). Des instructions fermes nous ont été données par le chef de l'Etat afin que l'ensemble de ces engagements soient appuyés dans les meilleurs délais", a expliqué Allali Mahamat Abakar.



Dans le cadre de cet accord, l'engagement a été pris d'apurer immédiatement les 50%. Les 25% au plus tard le 15 mars 2019 et le reliquat au plus tard le 15 juin 2019.



Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération africaine et de la Diaspora, Cherif Mahamat Zene a salué la visite de la délégation cubaine et s'est félicité de la relation entretenue entre les deux pays.