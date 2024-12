Évaluation de l'Aide d'Urgence au Tchad

Soutien aux Sinistrés

Grâce aux abris transitionnels fournis et à la distribution de kits de survie, les sinistrés des récentes inondations à N'Djamena et dans la région du Lac bénéficient d'un soutien essentiel pour améliorer leurs conditions de vie. Cette initiative vise à répondre aux besoins urgents des populations touchées et à faciliter leur rétablissement.



L'engagement des États-Unis, en partenariat avec des organisations humanitaires, démontre une volonté collective de soutenir les communautés vulnérables et de renforcer leur résilience face aux catastrophes.