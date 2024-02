Évaluation humanitaire au camp de Guilmey : Le Tchad continue d'ouvrir ses portes

Moulaye Aidara, administrateur principal de la protection au HCR, a salué les efforts continus du gouvernement tchadien face à la situation au Soudan. Il a indiqué qu'entre avril et décembre, plus de 50 000 personnes sont arrivées dans la zone est du Tchad. Malgré les difficultés, le gouvernement tchadien n'a pas fermé ses portes. Il a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés pour assurer une excellente solidarité communautaire, sans oublier l'engagement des différents responsables de la CNARR.



Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, secrétaire permanent de la CNARR au Tchad, a souligné l'excellente relation existant entre les réfugiés et la population d'accueil.



L'objectif de cette visite était de se renseigner sur les conditions de vie de la population d'accueil et des réfugiés. La délégation a visité différentes infrastructures destinées aux réfugiés, telles que des écoles et des centres de santé, construites avec le soutien de partenaires humanitaires.



Il a été mentionné que des assistances avaient été fournies il y a presque un an dans le cadre de projets visant à promouvoir l'autonomie des bénéficiaires.



Récemment, l'attention s'est portée vers l'est du Tchad avec l'arrivée de réfugiés soudanais. Il est crucial de ne pas négliger ceux qui sont déjà présents et qui requièrent notre soutien en ces temps difficiles.