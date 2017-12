Ex-école Tchado-turc : "Aucun enfant ne doit être inscrit dans ces écoles", selon Erdogan

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a réagi, dans un entretien diffusé aujourd'hui et accordé à Allafrica French, à la polémique sur les écoles turques en Afrique, notamment celle présente au Tchad.



"Aucun enfant ne doit être inscrit dans ces écoles (liées au réseau de Fetullah Gullen, ndlr) puisque l'éducation n'a été qu'un masque pour ces personnes et c'est sous ce masque que la religion a également été utilisée. Nous ne voulons pas que vous subissiez ces mêmes dégâts. Ils se sont biens enrichis ces Gullenistes", selon Erdogan.



S'en prenant directement à l'ancienne structure éducative Tchado-turc, Erdogan a affirmé "qu'il y a toujours certaines écoles qui continuent à exister en changeant de nom, en essayant de se masquer, en essayant de tromper les responsable et dirigeants africains."



Pour le dirigeant turc, une fondation pour l'éducation a été mise en place pour qu'une éducation de meilleure qualité soit assurée. "Avec le Soudan, en collaboration avec le ministère de l'éducation, nous allons désormais confier la gestion de ces écoles à ces fondations pour l'éducation, de même pour le Tchad et la Tunisie", a-t-il expliqué. En effet, le Tchad a annoncé aujourd'hui que le Complexe Scolaire International Bahar va être remis demain à la fondation turque Maarif.