AFRIQUE Exportation avec la ZLECAf : un Programme pour stimuler le développement du commerce

Alwihda Info | Par APO - 24 Novembre 2023



Un accord de partenariat a été signé entre l'ITFC et le Centre du Commerce International (ITC), pour marquer le lancement de la deuxième phase du programme.

Les accords visent à accélérer la croissance économique et à établir une plateforme pour les échanges de connaissances et le renforcement des capacités en Afrique.



Dans le cadre du Programme « Comment exporter avec la ZLECAf’ », un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations, et en marge de la Foire commerciale intra-africaine 2023 qui s’est tenue au Caire, en Égypte, deux accords ont été signés visant à favoriser la croissance et le développement durable dans les pays arabes et africains.



Hani Salem Sonbol, directeur général de l'ITFC, directeur général par intérim de l'ICD, et secrétaire général du Programme « Comment exporter avec la ZLECAf », ainsi que le Dr Hermogene Nsengimana, secrétaire général de l'ARSO, ont signé un accord de partenariat dans le cadre du Programme « Comment exporter en Afrique ». Cet accord clé visant à harmoniser les normes africaines pour les produits textiles et les produits en cuir garantit un tournant décisif dans l'industrie de la mode africaine.



Il renforce en outre l'engagement du Programme « Comment exporter avec la ZLECAf’ », à favoriser le développement du commerce et à améliorer la qualité en Afrique, en s'appuyant sur le succès de la récente initiative d'harmonisation des normes relatives aux produits pharmaceutiques. Les deux initiatives d'harmonisation sont en ligne avec les objectifs de l'accord de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf).



Un autre accord de partenariat a été signé entre l'ITFC et le Centre du Commerce International (ITC), sous l'égide du programme « Comment exporter avec la ZLECAf », pour marquer le lancement de la deuxième phase du programme de formation, initié en collaboration avec Afreximbank.



Le programme de formation, qui devrait bénéficier directement à plusieurs pays africains, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et le Togo, abordera les principes fondamentaux de l'exportation dans le cadre du commerce intra-africain.



L'objectif principal du programme est de sensibiliser les entreprises aux aspects techniques et aux opportunités potentielles découlant de l'accord de la ZLECAf. En participant à cette formation, les entreprises apprendront à évaluer leur position par rapport aux nouvelles opportunités commerciales.



De plus, elles seront équipées pour élaborer des stratégies et prendre des décisions avisées sur la meilleure façon de tirer parti des avantages offerts par l'accord de la ZLECAf. Cet accord de partenariat a été signé par Hani Salem Sonbol, et Mme Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive de l'ITC.



Les petites et grandes entreprises étant au cœur de la croissance économique et de la transformation structurelle de l'Afrique, ces accords jouent un rôle stratégique en renforçant le rôle du programme « Comment exporter avec la ZLECAf », dans la promotion du développement du commerce et de l'investissement afin d'avoir un impact économique positif sur tout le continent.





