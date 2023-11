Exposition Universelle 2030 : Le Chef de l’Etat du Tchad adresse ses « vives félicitations l’Arabie saoudite » pour avoir remporté le vote pour l’organisation

« Je voudrais adresser mes vives félicitations au Royaume de l’Arabie saoudite pour avoir remporté le vote pour l’organisation de l’Exposition Universelle 2030 à Riyad. Ceci est une réussite qui couronne les grands efforts déployés par le Royaume et ses partenaires à cet égard », a souligné dans un tweet, mardi, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Tchad.



Mardi, la capitale saoudienne Riyad a été choisie pour organiser la prestigieuse Exposition universelle de 2030, devançant largement ses rivales sud-coréenne Busan et italienne Rome au premier tour de scrutin du BIE (Bureau international des expositions).



Selon les décomptes du comité d’organisation, Ryad a remporté 119 votes, contre 29 pour Busan et 17 pour Rome, soit largement les deux tiers des 165 voix requises, d’après les résultats du BIE.



Les expositions, dites "universelles" furent créées pour présenter, en pleine révolution industrielle, la vitrine technique et artistique de différentes nations. La premier but ces grandes manifestations est de diffuser dans "un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir.



La première exposition universelle fut organisée à Londres en 1851, à Hyde Park, au sein du Crystal Palace.Devant le succès de cette manifestation, de nombreux pays proposèrent alors d'organiser, à tour de rôle, des expositions identiques, visant à faire connaître à un large public la création industrielle (principalement), les arts appliqués et les beaux-arts.