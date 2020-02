Exposition d'objet d'art à Brazzaville : l'Alima et la Nkeni replacés dans l'histoire moderne du Congo

Le vernissage de cette exposition a eu lieu en présence de Mme Marie Audigier, directrice déléguée de l’Institut Français du Congo qui a fixé l’auditoire sur les objectifs visés par les organisateurs. A travers ce thème , a-t-elle déclaré, les organisateurs font un retour objectif à leurs origines. Keim Oboura et Daniel Isaac Itoua, veulent restaurer la place de l’Alima et de la Nkéni dans l’histoire moderne du Congo, a-t-elle poursuivi. Selon les organisateurs de cette exposition, Pierre Savorgnan De Brazza est passé par l’Alima, quand il venait construire les premières maisons de Brazzaville naissante.



Des maquettes composées essentiellement de l’architecture vernaculaire, des animaux porteurs des vertus du pouvoir traditionnel, la vannerie et des collections des instruments de musique traditionnelle, sans oublier des peintures corporelles et rituelles, ainsi que des visages des notables Mbochis, tel est le patrimoine artistique que Daniel Isaac et Keim Oboura ont réuni pour restituer l’architecture vernaculaire du pays Alima-Nkéni.



Leur but principal est d'inciter les architectes du pays actuel au respect de l’architecture ancestrale qu’ils doivent marier avec la modernité.



Les objets de chasse et d’art sont aussi présents à l’exposition dont Daniel Isaac Itoua, écrivain, traditionnaliste chercheur, directeur de publication du cahier Mbochi d’anthropologie et d’histoire est le guide. Attaché aux valeurs traditionnelles, Daniel Isaac est l'auteur plusieurs ouvrages, entre autres, « Instruments de musique traditionnelle Mbosi, secrets et applications» et « Et si le Kiébe-Kiébe vous était conté », parus aux éditions l’Harmattan, respectivement en 2014 et en 2018.



Keim-Oboura et Daniel Isaac mettent ainsi le cap sur Brazzaville pour continuer à baliser le chemin « du retour objectif aux origines », après Oyo, dans le département de la Cuvette en mars 2019.