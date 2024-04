Expulsion des soldats américains de la base d'Adji Kossei : Un nouveau cap dans les relations entre le Tchad et les États-Unis ?

Plusieurs facteurs semblent avoir contribué à cette décision. Tout d'abord, le Tchad souhaite affirmer son autonomie et sa souveraineté vis-à-vis des puissances étrangères. La présence militaire américaine sur le sol tchadien depuis 2008 était de plus en plus perçue comme un symbole de dépendance.



Ensuite, le gouvernement tchadien reprocherait aux États-Unis leur soutien au candidat de l'opposition, Succès Masra. Masra, qui a vécu en exil aux États-Unis pendant plusieurs années, est considéré comme un proche de Washington. Le Tchad estimerait que les États-Unis voudraient influencer le résultat de l'élection présidentielle.



Enfin, l'expulsion des soldats américains s'inscrit dans une tendance plus large de rapprochement du Tchad avec la France. Ces dernières années, les relations entre les deux pays se sont réchauffées, notamment sur le plan militaire. La France est désormais le principal partenaire sécuritaire du Tchad, et elle joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.



L'expulsion des soldats américains de la base d'Adji Kossei est un coup dur pour les États-Unis. Washington perd un précieux allié dans la lutte contre le terrorisme, et son influence au Tchad est considérablement réduite. Cette décision pourrait également avoir des conséquences sur la stabilité de la région du Sahel, où les États-Unis jouent un rôle important.



Il est encore trop tôt pour dire quelles seront les conséquences à long terme de cette décision. Cependant, il est clair que les relations entre le Tchad et les États-Unis sont entrées dans une nouvelle phase, et que les deux pays devront trouver un nouveau modus vivendi.