FCFA à Eco : le changement ne plait pas au Nigeria et à 5 pays anglophones

Le Nigeria, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, et la Sierra Leone ont dénoncé jeudi à Abuja, au cours d'une réunion de la zone monétaire ouest-africaine des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales, le "renommage" du franc CFA en ECO.



Le Nigeria et cinq autres pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest ont condamné la décision de leurs voisins francophones de renommer le franc CFA en ECO.



"Le Conseil de convergence de la ZMAO souhaite souligner que cette action est incompatible avec la décision de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour l'adoption de l'ECO comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO", selon la déclaration.



"Le Conseil de convergence de la ZMAO souhaite réitérer la nécessité pour tous les pays membres de la CEDEAO de mettre en œuvre la décision de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de mettre en œuvre la feuille de route révisée du programme de la monnaie unique de la CEDEAO", ajoutent les six pays dans leur déclaration commune.



Selon eux, « le Conseil de convergence de la Zone monétaire ouest-africaine (WAMZ) recommandera qu'un sommet extraordinaire de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la WAMZ soit convoqué prochainement pour discuter de cette question et d'autres questions connexes. »