FESPACO 2025 : Le Tchad exprime sa gratitude au Burkina Faso, pays hôte

Le Secrétaire général du Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat du Tchad, Monsieur Abdoulaye Souleymane Babale, a été reçu en audience par le Ministre d'État, Ministre de la Communication, de la Culture et de l'Artisanat du Burkina Faso, Monsieur Jean Emmanuel Ouédraogo, à Ouagadougou le 8 août 2024.



L'objectif de cette rencontre était de transmettre la reconnaissance du gouvernement tchadien pour le choix du Tchad en tant que pays invité d'honneur de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).



Transmettre les salutations fraternelles du Ministre tchadien du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Abakar Rozzi Teguil et de faire le point sur les avancées des préparatifs de l'événement au niveau des deux pays.



Le Secrétaire général a également participé à la conférence de presse du 8 août relative aux préparatifs du FESPACO 2025, qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 sous le thème "Cinémas d'Afrique et identités culturelles".



Cette visite témoigne des liens étroits entre le Tchad et le Burkina Faso dans le domaine culturel, notamment autour du prestigieux Festival FESPACO.