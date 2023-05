FIEA23 : une foire-expo internationale des entreprises allemandes prévue à N'Djamena

Le directeur général de CIAT Ingénieur Conseil, M. Théophile Madjitolum Yombombe, a déclaré lors d'une conférence de presse que cet événement sera organisé en collaboration avec le BVMW, une alliance de 32 associations de petites et moyennes entreprises allemandes, et se tiendra autour du thème du "développement durable des entreprises dans le sous-bassin du Lac Tchad et de l'Afrique Centrale".



CIAT Ingénieurs Conseils est une société d'ingénierie et d'assistance technique spécialisée dans les métiers de l'eau, de l'environnement, du béton, de la sociologie, de l'économie et des activités connexes. Elle a été créée en 1997 et est affiliée à EURONET GROUP.



La foire sera un cadre privilégié pour les échanges commerciaux et les contacts d'affaires pour les participants, les institutions publiques du Tchad et d'Afrique, ainsi que pour plusieurs exposants dans différents secteurs d'activités provenant d'Allemagne, d'autres pays européens et africains.



L'événement comprendra également une Université de la FIEA23 pour renforcer les capacités des opérateurs économiques sur des thèmes tels que la fiscalité, la douane et le transit, les assurances, le partenariat ACP-UE et la ZLECAF. Un village-loisirs-école pour enfants sera également créé en marge des activités de l'Université de la FIEA23.



La foire a pour objectif de contribuer au développement durable des entreprises dans la région et de promouvoir une nouvelle approche de la diplomatie économique.