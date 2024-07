FOTRAC : Ebolowa accueille la 15ème édition de la manifestation commerciale

Initialement prévue à Kye-Ossi, dans la zone des trois frontières qui comprend Ebibeyin (Guinée équatoriale) et Bitam (Gabon), la cérémonie d’ouverture de la 15ème édition de la Foire Transfrontalière Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC), aura plutôt le 12 juillet prochain à Ebolowa, chef-lieu de la région du Sud.



A cette occasion, la ville se pare de ses plus beaux atours, pour recevoir les différentes délégations qui vont se donner rendez-vous au Complexe sportif d’Ebolowa (du 07 au 21 juillet), pour exposer le savoir-faire des entrepreneurs, et célébrer l’intégration régionale.



Dans une récente intervention sur les ondes de la CRTV, poste national, Mme Danielle Nlate, promotrice de la manifestation et par ailleurs présidente du Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC), a déclaré qu’« après évaluation de la dernière tournée dans la zone des trois frontières avec le ministère du Commerce, le gouverneur du Sud Cameroun, le préfet de la Vallée du Ntem, les autorités sécuritaires à Kyé-Ossi, et une importante réunion à Bitam (Gabon), nous avons pensé qu’il faut délocaliser ponctuellement le site».



Par cette décision, il s’est agi de prendre en considération les attentes formulées par certains participants qui viennent au-delà des pays partenaires que sont le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Bien plus, il faut dire que la ville d’Ebolowa apparait comme un lieu privilégié de ralliement des toutes les populations de la région du Sud et des environs, une opportunité d’assister aux différentes articulations de cette manifestation qui vise à amplifier l’intégration régionale.



Ces populations ont ainsi la possibilité de commercer à deux principales frontières, importer et exporter, et ce malgré certaines barrières qui ne favorisent pas encore la libre-circulation des personnes et des biens, en dépit des textes promulgués au sein de l’espace CEMAC.



Le thème choisi pour la 15ème édition de la FOTRAC est bien révélateur de l’ambition affichée par les organisateurs : « faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socio-économique et culturel en Afrique à l’ère de la ZLECAF ».



Ainsi, l’édition 2024 de la FOTRAC va abriter des promotions commerciales, des expositions-ventes des produits africains, le tout, sous le signe du renforcement des capacités sur la paix et l’intégration régionale. Il y aura également des conférences-débats, des ateliers, de la gastronomie africaine, et une conférence sur le leadership et l’entrepreneuriat. A côté des animations culturelles et la visite des villes frontalières, la FOTRAC va organiser pour la première fois, un carnaval des peuples de la forêt, de la côte et de la savane.



La gastronomie va aussi mettre en vitrine, le concours de la meilleure production agro-alimentaire, en partenariat avec Aide aux paysans et planteurs d’Afrique (APPA). Par ailleurs, la visite des villes frontalières, des marchés et sites touristiques, vise à susciter la cohésion sociale, la fluidité de la circulation et une meilleure coopération transfrontalière. Sur un autre plan, le concours « Miss intégration régionale, ambassadrice de paix » sera à sa 5ème édition.



Dans ce contexte, il est attendu un partenariat avec certaines institutions africaines, européennes et onusiennes. Sur un autre plan, les collectivités territoriales décentralisées, les administrations douanières et portuaires, les communautés économiques régionales, les entreprises privées, les multinationales y sont également attendues.



Plateforme économique d’envergure en Afrique centrale, la FOTRAC est ainsi une occasion privilégiée pour mettre en lumière les réalisations de certaines femmes entrepreneures, et pour encourager d’autres à se lancer dans les activités génératrices de revenus.



A quelques jours de l’ouverture de cet événement organisée par le REFAC, avec le soutien du ministère du Commerce, l’on a déjà enregistré la confirmation d’une vingtaine de pays, alors que 25 000 visiteurs y sont attendus.