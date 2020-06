Facebook soutient les PME africaines pour faire face à la pandémie de la COVID-19

Facebook (www.Facebook.com) a annoncé que tous ses programmes d'impact économique seront accessibles virtuellement. La plateforme vise à équiper les petites entreprises de compétences en marketing numérique pour les aider à maintenir leur activité, se connecter et acquérir de nouveaux clients afin de survivre aux défis présentés par Coronavirus.

Les programmes d'impact économique de Facebook comprennent Boost Avec Facebook, actuellement mis en œuvre dans 11 pays africains et qui cible plus de 41 000 petites entreprises ; SheMeansBusiness disponible au Nigeria, en Afrique du Sud et au Sénégal qui touche 7 500 participants, Digify Pro proposé au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud, qui compte 230 participants et le programme Aspiring Entrepreneurs qui compte 360 participants au Nigeria.

Ces programmes, disponibles virtuellement à partir du 23 juin 2020, comprendront des sessions de webinaires en direct de 90 minutes dirigées par un instructeur, avec des présentations, des démonstrations, des conférences et des discussions virtuelles. Dans le cadre de ce programme, se tiendront également des sessions Facebook/Instagram Live qui mettront en lumière des dirigeants d'entreprises, des entrepreneurs et des jeunes pousses qui donneront des séminaires et des conférences sur divers sujets, les formateurs proposant également des "heures de bureau" pour répondre aux questions posées par les participants.

Phil Oduor, responsable des programmes pour l'impact économique et l’alphabétisation numérique chez Facebook a déclaré : “ Nous savons que les entreprises de tout le continent, en particulier les petites entreprises, sont confrontées à des défis inattendus. Ces programmes spécialement conçus fourniront un soutien et des conseils indispensables aux PME qui cherchent à établir et développer leurs entreprises ”.

A propos des programmes d'impact économique de Facebook :

Boost Avec Facebook est un atelier d'une journée qui offre aux dirigeants de petites entreprises la possibilité d'en apprendre davantage sur la façon dont les outils numériques peuvent être utilisés comme outil de croissance des entreprises tout en établissant des liens significatifs avec les consommateurs potentiels. Le programme Boost with Facebook a été lancé en Afrique en 2017 et, depuis lors, plus de 80 000 petites entreprises ont été formées sur le continent. Le programme a été mis en œuvre dans 11 pays, dont le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, la Guinée et le Niger. À partir de ce mois, le programme s'étendra au Burkina Faso, au Mali, au Gabon et au Congo Brazzaville.

#SheMeansBusiness, Quand les femmes vont bien, les économies vont bien: Le programme SheMeansBusiness apporte un soutien à des milliers de femmes chefs d'entreprise au Nigéria et en Afrique du Sud. En 2018, Facebook a entrepris un partenariat avec She Leads Africa pour lancer des initiatives de formation à travers le Nigéria afin de former plus de 4000 femmes entrepreneurs aux compétences numériques, mais ce n'était qu'un début. À ce jour, Facebook a formé plus de 7 000 femmes entrepreneurs dans 10 États du Nigéria, et continuera à développer le programme en 2020. L'année dernière, Facebook a lancé le programme #SheMeansBusiness en Afrique du Sud, visant à atteindre 4 000 petites et moyennes entreprises détenues par des femmes et des femmes entrepreneurs dans les neuf provinces d'Afrique du Sud, en partenariat avec ONU Femmes et une organisation locale d'utilité publique, Siyafunda Community Technology Centers. Facebook a formé plus de 6 500 femmes entrepreneurs, jeunes entreprises et PME dans les neuf provinces, en organisant plus de 150 sessions de formation. À partir de ce mois-ci, nous étendons le programme au Sénégal pour la première fois, en partenariat avec Smart Ecosystems for Women.

Digify Pro : Facebook s'est engagé à constituer un vivier de talents qualifiés pour aider à construire des industries numériques à travers l'Afrique. Nous croyons dans le pouvoir de la jeunesse africaine pour aider à stimuler les économies de l’avenir. Les industries numériques peuvent apporter une contribution importante aux économies locales et nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à constituer une réserve de talents afin de soutenir ces industries pour leur croissance future.