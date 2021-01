Facilité et mécanisme élargie de crédit : le Tchad parvient à un accord avec le FMI

Ce programme donnera un point d’ancrage aux mesures et réformes envisagées par le gouvernement en vue de renforcer la riposte du pays face à la pandémie, de jeter les bases d’une reprise économique verte et inclusive, et de rétablir la viabilité de la dette, explique le FMI. Cet accord est subordonné à l’approbation du conseil d’administration du FMI et à l’obtention des assurances de financement nécessaires.



Les mesures principales de ce programme d’inspiration nationale et appuyé par le FMI viseront à mettre en œuvre les réformes structurelles voulues par les autorités pour favoriser la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à remédier aux facteurs de fragilité et à rétablir la viabilité de la dette en menant un assainissement budgétaire propice à la croissance et en restructurant la dette en profondeur.



En réponse à une demande des autorités tchadiennes, une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Edward Gemayel, a participé à des réunions à distance du 3 au 14 décembre et le 25 janvier à propos du soutien financier du FMI au programme de réforme économique des autorités.



"Les services du FMI ont achevé des entretiens avec les autorités à propos d’un nouveau programme à moyen terme qui pourrait être appuyé par les ressources du FMI, à hauteur d’environ 560 millions de dollars, au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC)", explique M. Gemayel.



Le Tchad continue de faire face à de sérieuses difficultés dues aux chocs combinés de la pandémie de COVID-19, de la dégradation des termes de l’échange, des changements climatiques et de l’aggravation de l’insécurité dans la région. Les deux décaissements effectués en avril et en juillet au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) ont permis de combler le déficit de financement extérieur pour 2020, mais les besoins de financement budgétaire et extérieur demeurent considérables à moyen terme.



Le programme à moyen terme des autorités est axé sur des réformes ambitieuses visant à soutenir la reprise après la COVID et la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à rétablir la viabilité de la dette.