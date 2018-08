Faux diplômes : l'IGF demande la radiation d'une première vague d'agents des impôts

Une note de l'Inspection générale des finances (IGF) adressée à la directrice générale des impôts ce mardi 7 août 2018 demande la suspension de fonctions ou de postes d'une première vague de fonctionnaires.



Dans le cadre de ses travaux de suivi et de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle de l'Inspection Générale d'Etat, l'IGF demande de procéder à la suspension des fonctions et des postes de 80 agents de la direction générale des impôts pout détention et usage de faux diplômes, conformément aux indications de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), à compter d'aujourd'hui.



Selon le courrier, cette décision qui constitue une mesure conservatoire, ne sera levée qu'après régularisation de la situation administrative de chacun.



En vue d'assurer la continuité du service public, l'IGF demande l'affectation ou la nomination d'autres agents à tous les postes laissés vacants.