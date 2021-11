Fédéralisme au Tchad : la CDF appelle à "l'unité d'actions" face à la "ferveur populaire"

Le parti note avec satisfaction la ferveur populaire manifestée en faveur du système fédéral lors des consultations du pré-dialogue sur l'ensemble du pays et dans la diaspora.



"Les manoeuvres mesquines des ennemis de la démocratie, qui ont réussi à inverser les résultats des consultations dans certaines provinces, n'ont pas pu endiguer l'engouement national en faveut du fédéralisme", estime Noubatessem Jonathan Boguyanan.



Selon lui, "le peuple a compris que ce système de gestion est le seul à même de garantir l'unité nationale, le développement économique et la juste répartition des richesses dans un pays aussi culturellement diversifié que le Tchad".



La CDF appelle les partisans de la fédération "à la vigilance pour que le combat pour la fédération n'occulte pas les autres aspects de la bonne gouvernance, notamment la lutte pour un vrai dialogue et une transition inclusive, consensuelle et apaisée, aboutissant aux élections libres et transparentes".