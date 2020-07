Feet ‘N’ Tricks International prolonge le Freestyle UNLOCKED Africa 2020 et annonce de nouvelles dates pour les finales

Feet ‘N’ Tricks International (www.FeetAndTricks.com), les organisateurs du Freestyle UNLOCKED Africa 2020, a annoncé qu’ils allaient prolonger son championnat virtuel de football freestyle.

Dans une déclaration à la presse du vendredi 17 juillet 2020, Valentine Ozigbo, président de Feet ‘N’ Tricks International, a révélé qu’il y aurait un championnat nigérian pour la compétition qui devait à l'origine prendre fin le dimanche 19 juillet 2020.

« Nous sommes impressionnés par l’intensité de l’engagement par des freestylers avec notre plateforme à travers le continent », a déclaré M. Ozigbo.

« Nous avons reçu des candidatures de 21 pays d’Afrique et nous avons également enregistré une augmentation de la participation féminine. « Ces statistiques confirment que notre sport est l’un des types de football à la croissance la plus rapide sur le site », a ajouté le respecté magnat des affaires.

Selon le promoteur sportif, en raison de l’ampleur de la réaction des partisans et des freestylers à la compétition, l’entreprise élargit la compétition « pour permettre un engagement plus solide » et les commentaires du jury international.

« Nous avons pris cette décision de concert avec nos partenaires, la World Freestyle Football Association, et nous croyons que cela ne peut être que positif pour toutes les parties concernées », a ajouté M. Ozigbo.

La société a lancé un Championnat de Freestyle nigérian pour tous les Nigérians qui ont participé à la compétition, qui est le 4ème jeu annuel organisé par Feet ‘N’ Tricks International.

« Il s’agit du championnat dans le championnat qui verra les 8 meilleurs concurrents du Nigeria, dans les catégories masculine et féminine, se battre pour le premier prix des championnats nigérians », a révélé M. Ozigbo.

« Nous faisons cela pour promouvoir l’excellence parmi les freestylers du Nigeria et les encourager à améliorer leur jeu pour remporter le titre de champion du monde de freestyle dans les plus brefs délais.

« Le grand prix des Championnats nigérians du Freestyle UNLOCKED Africa 2020 est de 150 000 ₦, le 2ème prix est de 100 000 ₦ et le 3ème prix est de 50 000 ₦. En outre, tous les candidats du Nigeria qui participent au concours, seize au total, recevront une récompense en espèces de 20 000 ₦ chacun », a déclaré le chef d’entreprise et philantropiste respecté dans sa déclaration.

La finale du championnat de football freestyle nigérian aura lieu le samedi 25 juillet 2020 tandis que la finale du championnat africain de football freestyle aura lieu le dimanche 2 août 2020.

« Cette prolongation promet également plus d’enthousiasme pour les amateurs et les freestylers, et permettra également une production et une qualité de contenu plus robustes compte tenu de l’énormité des entrées », peut-on lire dans la déclaration. « Nous croyons que cela ne peut être que positif pour toutes les parties concernées. »

La compétition a débuté en 2017 sous le nom de Championnat nigérian de football freestyle. L’année suivante, elle devint un événement sportif continental avec plus de 18 pays participant à la finale à Lagos, au Nigeria.

MTN est le sponsor principal du Freestyle UNLOCKED Africa 2020. Les autres sponsors sont la Valentine Chineto Ozigbo Foundation et Eko Disco.



La sélection doit être faite par un jury distingué, composé de quatre continents, nommé par la World Freestyle Football Association, WFFA, partenaire officiel de l’événement.

M. Ozigbo est l’ancien président et PDG de Transcorp Plc et a déclaré qu’il était motivé pour commencer le championnat en raison de son amour pour le football et l’expressivité du genre freestyle.

Feet ‘N’ Tricks International est le plus grand promoteur africain du football freestyle et Freestyle UNLOCKED Africa 2020 ouvrira ses portes le 1er juillet 2020, et la finale aura lieu le 20 juillet 2020.

Les sponsors officiels de l’événement sont PlusTV Africa et HipTV.

À propos de Feet ‘n’ Tricks International :

Feet ‘n’ Tricks International Limited (www.FeetAndTricks.com) est l’organisateur officiel des compétitions de football freestyle en Afrique. La société s’engage fermement à promouvoir le rayonnement de la forme d’expression artistique qu’est le football freestyle. La société organise les championnats annuels depuis 2017. Le Freestyle Unlocked Africa 2020 en sera la quatrième édition. Les compétitions se déroulent en partenariat avec l’Association mondiale du football freestyle (WFFA), l’instance dirigeante de la discipline.

