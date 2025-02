Félix Tshisekedi intensifie ses démarches diplomatiques à Munich : L'accent sur la pression sur le Rwanda

En marge de la 61ème Conférence de Munich sur la sécurité, le Président Félix Tshisekedi a mené une intense activité diplomatique afin de mobiliser le soutien international face à l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC.



Des rencontres fructueuses



Lors de ses entretiens avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le président finlandais Alexander Stubb, Félix Tshisekedi a souligné l'urgence de la situation en RDC et a appelé à une action concertée de la communauté internationale. Les deux dirigeants ont exprimé leur solidarité avec la RDC et leur volonté de soutenir les efforts de paix.



Des sanctions contre le Rwanda : une priorité



Le Président Tshisekedi a particulièrement insisté sur la nécessité d'imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé de soutenir les groupes armés qui sèment la terreur dans l'Est de la RDC. Il a notamment proposé :



L'arrêt des achats de minerais critiques en provenance du Rwanda.

Des sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans l'agression.

Ces propositions ont été bien accueillies par ses interlocuteurs, qui ont souligné l'importance de mettre fin à l'impunité et de responsabiliser les auteurs de ces crimes.



La justice internationale saisie



Parallèlement à ces démarches diplomatiques, Félix Tshisekedi a rencontré le Procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan. Les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre la RDC et la CPI afin de poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans l'Est du pays.



Un soutien international accru



Les rencontres de Félix Tshisekedi à Munich témoignent d'un soutien international croissant en faveur de la RDC. Les partenaires de la RDC se montrent de plus en plus déterminés à mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays et à promouvoir une solution pacifique à ce conflit.