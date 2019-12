Fenix Bénin (ENGIE) connecte 40 000 ménages à l'énergie solaire en seulement un an

Fenix International (https://www.FenixIntl.com/), entreprise qui commercialise des systèmes solaires domestiques de nouvelle génération en Afrique, a surpassé son taux de croissance déjà élevé et a connecté 40 000 ménages à l'énergie solaire au Bénin, soit 200 000 personnes, depuis le lancement des ventes dans le pays il y a seulement un an.

Seuls 34% des Béninois ont accès à l'électricité et ce taux descend à 16% dans les zones rurales. Les systèmes solaires domestiques de haute qualité de Fenix ​​et son solide réseau de distribution permettent aux ménages ruraux d'accéder à des produits garantis et à un service après-vente. Les clients paient des systèmes solaires domestiques de 10 à 50 watts au fil du temps, via des versements abordables par paiement mobile. Le paiement des kits par versements rend les produits abordables même pour des familles à faible revenu. Il ouvre également la voie à l'inclusion financière grâce à un système de cote de crédit unique à chaque client utilisé pour financer d'autres produits et services.

Brian Warshawsky, PDG de Fenix ​​International, commente : « En 2019, il est inadmissible que 600 millions de personnes en Afrique n'aient toujours pas accès à l'électricité. Je suis ravi que nous fassions une différence dans la vie de 40 000 ménages béninois et de 200 000 personnes, en leur donnant accès non seulement à de l’énergie solaire propre, mais aussi à une autonomisation financière. Cela prouve la force de notre équipe béninoise qui a grandi très rapidement et que j’ai hâte de voir grandir davantage. »

Yoven Mooroven, PDG d'ENGIE Afrique, a déclaré : « C'est excitant de voir l'accès à l'énergie se développer en Afrique, et je suis fier de la contribution de nos différentes équipes. ENGIE Africa travaille à tous les niveaux pour mettre en œuvre notre stratégie d'accès à l'énergie à travers l'Afrique: ENGIE Power Corner fournit des mini-réseaux en Tanzanie, en Zambie et bientôt en Afrique de l'Ouest, Mobisol, nouvellement acquis, vend des systèmes solaires domestiques plus grands en Afrique de l'Est, et Fenix ​​se concentre sur les systèmes PAYGO ultra-abordables sur six marchés. »

Philippe Robert, Directeur Général de Fenix ​​Bénin, conclut : « Atteindre 40 000 ménages en un an est une étape importante pour notre équipe, mais ce n'est que le début pour Fenix ​​Bénin. Nos 140 employés commencent seulement à apporter de l'électricité propre à ceux qui n'ont pas accès à l'énergie au Bénin. Nos systèmes fournissent bien plus qu'un simple éclairage solaire et permettent aux clients d'accéder à des téléviseurs, des radios, des accessoires supplémentaires et des produits financiers. Nous continuerons à travailler sans relâche pour éclairer les 40 000 prochaines maisons, puis les 100 000 prochaines, jusqu'à ce que tous les beninois aient une maison propre, bien éclairée et à l'abri des dangers de la pollution due aux combustibles fossiles. »

À propos de Fenix ​​International :

La mission de Fenix International (https://www.FenixIntl.com/) est de transformer la qualité de vie de ses clients en innovant de manière disruptive dans les secteurs de l’énergie et des services financiers. Fenix ​​a vendu plus de 600 000 installations solaires domestiques, fournissant une électricité propre et fiable aux éclairages, téléphones, radios, et télévisions à plus de 3 millions de personnes. Fenix est une filiale détenue en exclusivité par ENGIE, l'une des plus importantes entreprises énergétiques au monde et le chef de file du passage aux sources d’énergie renouvelable, décentralisée et numérique. Déjà leader du marché en Ouganda et en Zambie, Fenix ​​s’est étendu à de nouveaux marchés - Bénin, Côte d’Ivoire, Nigéria, Mozambique - et continue d’œuvrer afin de fournir des produits plus abordables, inclusifs et générateurs de revenus. Avec ENGIE Afrique, Fenix ​​fait de l'accès universel à l'énergie moderne une réalité.

À propos d'ENGIE Afrique :

ENGIE (https://www.ENGIE.com) est actif depuis plus de 50 ans dans de nombreux pays d’Afrique, à travers ses activités de génie énergétique et, plus récemment, en tant que producteur d'électricité indépendant en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité totale de plus de 3 000 MW en exploitation ou en cours de construction. ENGIE Afrique propose des solutions d'accès à l'énergie créatrices de valeur et répondant aux besoins des populations africaines. Elle est une partenaire de référence pour les services énergétiques aux entreprises, la production et le stockage d’électricité, et les solutions décentralisées destinées aux clients hors réseau : entreprises, collectivités et ménages. Actuellement, ENGIE sert déjà de l’électricité à plus d’2,5 million de personnes avec des installations solaires domestiques et des micro-réseaux locaux et vise à devenir un acteur majeur sur les marchés décentralisés.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/fenix-benin-...