Festival DARY : une édition réussie malgré les tentatives de boycott, se félicite le ministre Abakar Rozzi Teguil

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a déclaré que malgré les tentatives de désinformation, de fausses accusations et de boycott par des individus malveillants, l'événement a connu un franc succès grâce au soutien de nombreux acteurs, notamment le président de transition Mahamat Idriss Deby Itno, le Premier ministre Saleh Kebzabo et les membres du gouvernement.



Il a remercié le président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, le Premier Ministre Saleh Kebzabo et tous les membres du gouvernement pour leur soutien, ainsi que les membres du comité d'organisation qui ont travaillé sans relâche pendant plus de deux mois. Il a également salué les forces de défense et de sécurité, les médias nationaux et internationaux, les responsables de la santé publique, les artistes nationaux et internationaux, les gouverneurs des provinces et les sponsors et partenaires du festival.



Le ministre a également remercié les restaurateurs, artisans et commerçants pour leur contribution à l'économie locale, et a promis de rendre public les statistiques et le rapport du festival de manière transparente. Il a conclu en souhaitant un bon retour aux festivaliers venus des provinces et en espérant une prochaine édition réussie.