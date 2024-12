Festival Dary : Remise des attestations de fin de formation

Cette formation a été initiée par l'Association Bet Al-Nadjah, en collaboration avec le comité d'organisation du Festival D'art, l'ONPTA, et Chad Hub Digit. Les participants ont eu l'occasion de découvrir plusieurs modèles et outils destinés à renforcer leurs compétences entrepreneuriales.





Mbaîadoum Nadjimbaye Kevin, Coordonnateur de Chad Hub Digit, a souligné que le Best Challenge Project représente une opportunité pour soutenir et promouvoir les talents de demain. Kaldé William, Directeur Général Adjoint de l'Association Bet Al-Nadjah, a précisé que cette compétition vise à doter les participants des outils concrets pour partager leurs compétences en matière entrepreneuriale. Ahamat Kaoussa Hemchi, représentant le Directeur de l'Office National du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA), a rassuré les participants sur la clarté de la compétition. Il a affirmé que chaque projet a été minutieusement évalué par le jury, en se basant sur la maîtrise, la pertinence, et l'innovation des projets présentés.





Le Best Challenge Project en est à sa deuxième édition, ayant été lancé en 2023 lors de la 5ème édition du Festival Dary. La première édition a vu la participation de 230 personnes, tandis que cette année, 115 compétiteurs sont engagés, avec 5 participants par Province.





Cette initiative vise à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat au Tchad, en offrant une plateforme aux jeunes talents pour exprimer leur créativité et développer des projets porteurs pour leurs communautés.