Festival Dary : découverte des mets et danses traditionnelles des provinces du Tchad

La province de l'Ennedi Ouest présente également ses danses traditionnelles telles que Ohi, Kidi Nagarma, Tcheguemi, Tcholongui et Himmi.



La province du Kanem, représentée par la communauté Toundjour Mondo, a exposé des objets traditionnels tels que le moulin, le sac traditionnel et des parfums, qui ont une signification à la fois lointaine et contemporaine. Le Logone Occidental a quant à lui démontré son plat traditionnel, le Boro Yma, composé de gombo sec, oseille sèche, poisson sec, patte d'arachide, sésame et graines de néré.



La province du Guera a présenté ses aliments locaux tels que l'arachide brute et grillée, sésame, graine de savonier, gomme arabique et feuilles de savonier, ainsi que des sculptures de monts tels que Abtouyour et la reine du Guera. Le plat traditionnel Koumranga, composé de sauce de feuilles de savonier, sauce de sésame avec de la chair de poulet et malmousse, accompagné de boule rouge, a également été présenté. Les danses traditionnelles Kaadongaba, Dodi et Katawaga ont également été démontrées.