Festival Dary : le Wadi-Fira met en avant ses traditions culinaires et culturelles

À l'instar des autres provinces du Tchad, le Wadi-Fira a honoré de sa présence au Festival Dary, un événement mettant en avant notamment les produits et objets traditionnels des provinces. Le public et les ressortissants de la province ont pu découvrir les différentes spécialités culinaires de Wadi-Fira, notamment le plat traditionnel "Tagalia" composé de boule de pénicillaire et de sauce de viande séchée.



Le Festival Dary a également été l'occasion de présenter les danses traditionnelles de la province, telles que le Lélé, le Guindé, le Kichébara et le Kolochnidawa.



Cet événement a permis de promouvoir les traditions et les produits locaux de Wadi-Fira, tout en rassemblant les communautés de la province autour de la culture et de la gastronomie. Le Festival Dary contribue ainsi à la valorisation des ressources culturelles et touristiques de la province.