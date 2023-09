Festival de la culture Toubou : Le Tchad s’unit pour préserver ses traditions

L'événement vise à transmettre aux nouvelles générations les traditions et coutumes de leurs ancêtres, car la communauté Toubou du Tchad considère que la culture est essentielle pour construire une société de paix, d'harmonie et pour favoriser le développement en changeant les mentalités.



Dans cette optique, un haut cadre de l'UNESCO a déclaré que "la culture enrichit les capacités et les valeurs humaines, et constitue donc un pilier essentiel du développement durable des communautés, des peuples et des nations." Plusieurs activités culturelles variées ont été présentées lors de cet événement.