Festival international du sport de masse : une première au Tchad avec des acteurs de renom

La conférence, animée par plusieurs personnalités telles que Cheick Ahmed Al Hassan Sarou, connu sous le nom d'Iron Biby, le coach Bello Steeve Yannick, Belang Serge John et Hervé Aymar, tous deux acteurs camerounais, ainsi que Djikoloum Aimé, a permis aux journalistes de poser des questions sur les motivations de cette discipline et sur le contenu de cet événement. Les panélistes ont répondu en expliquant que le principal objectif de ce festival est de créer une unité dans la diversité grâce au sport. C'est aussi une occasion pour les participants de partager leurs expériences professionnelles avec la population tchadienne et de tisser des liens solides pour des projets futurs.



Djikoloum Aimé a rappelé que le Mercato avait déjà organisé des marches à N'Djamena il y a quatre ans, avec la dernière rassemblant 15 000 participants. Selon lui, c'est également une raison majeure de l'organisation de ce festival, qui vise à attirer un public diversifié, incluant femmes, hommes et enfants.