Fête de Maouloud : Journée fériée le 27 septembre 2023 au Tchad

Le Tchad célèbre la Fête de Maouloud El Nebi, et à cette occasion, le Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social a déclaré que la journée du mercredi 27 septembre 2023 serait fériée et chômée sur tout le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur. Les travailleurs du secteur public et privé sont ainsi invités à profiter de cette journée de repos.



Par ailleurs, le Ministre tient à rappeler que la journée du jeudi 28 septembre 2023 sera une journée ouvrable, et les activités reprendront normalement à cette date.