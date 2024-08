Fête nationale du Tchad : Un moment d'unité et de fierté à New York et New Jersey

Des Tchadiens vivant dans les États américains de New Jersey et New York ont pris part à cette célébration. La présence des drapeaux des deux pays et la participation des Tchadiens vivant aux États-Unis soulignent les liens étroits et l'amitié entre le Tchad et les États-Unis.



Cet événement commémoratif permet aux Tchadiens de la diaspora de se rassembler et de célébrer ensemble les valeurs communes et l'indépendance de leur pays d'origine.



La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Tchad aux États-Unis témoigne des relations diplomatiques et culturelles solides entre les deux pays. Ces événements sont essentiels pour maintenir vivantes les traditions et les valeurs tchadiennes tout en favorisant l'intégration dans la société américaine.