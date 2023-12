Fêtes de fin d'année : Les jeunes garçons en "mode avion"

Il est surprenant de voir ces jeunes hommes qui, tôt le matin, envoient des messages à leur petite amie pour prendre de ses nouvelles, puis deviennent subitement silencieux et parfois refusent de répondre à ses appels et messages. Comprendre ce phénomène peut s'avérer difficile, mais un tour d'horizon permet de saisir la situation.



Selon Nathalie Madjiré, une lycéenne de Gassi, "ces jeunes hommes qui, à l'approche des fêtes de fin d'année, fuient leur petite amie sont des immatures, des irresponsables", confie-t-elle avec mécontentement. Cependant, Mélom Sophie, étudiante en deuxième année à la Faculté des sciences de l'éducation (FASED), estime que "ce phénomène est souvent le résultat de jeunes hommes infidèles qui, que ce soit pour des raisons financières ou par manque de temps pour gérer leurs nombreuses petites amies pendant les fêtes, préfèrent tourner le dos aux autres. Dans le langage des jeunes, elle n'est pas ma priorité."



Malheureusement, de nombreux garçons ne reconnaissent pas cette prise de distance comme une fuite de responsabilité ou une question financière. Pour Asdjim Vincent, vendeur de friperies au marché de Dembé, "c'est une manière intelligente d'éviter les problèmes lors des célébrations festives, comme le dit un adage : 'on ne peut poursuivre deux lièvres à la fois', ce n'est pas nécessairement une question d'argent", affirme-t-il. En tout cas, comme le dit un proverbe tchadien, "celui qui court sur le toit finira toujours par tomber". Il est donc préférable de gérer une seule relation que de se mettre en "mode avion" avec les autres.



Cependant, les fêtes de fin d'année sont célébrées de différentes manières, que ce soit en solo, en compagnie d'amis ou en famille. Malheureusement, cette tendance à prendre ses distances avec les petites amies à l'approche des fêtes de fin d'année n'est pas un signe de galanterie masculine, mais plutôt une fuite de responsabilité. Quelle que soit la raison, la communication demeure la base d'une relation sérieuse.