POINT DE VUE

Fêtons les femmes dans une date qui a un sens pour nous

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 7 Mars 2018 modifié le 7 Mars 2018 - 22:15

Fêter les femmes, oui pourquoi pas ! Notre monde, je pense qu'aujourd'hui il est dans le besoin de ce genre de fêtes. Il est dans le besoin d'un jour qui soit consacré à la femme et dans lequel on va parler des droits de la femme en Islam et des grands rôles qui avaient été joués par les femmes musulmanes pour apporter la gloire à cette religion.