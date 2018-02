Fiorano Contribue au Bond Numérique du Kenya avec l’I&M Bank

(BUSINESS WIRE)-- Fiorano Software a annoncé aujourd'hui que I&M Bank au Kenya, a choisi la plateforme Fiorano pour réaliser la transformation numérique afin de réduire les délais de mise sur le marché, tout en intégrant son logiciel bancaire de base Finacle. Le besoin de transformation numérique d’I&M Bank est né de sa nouvelle stratégie visant à offrir à chaque segment de marché une proposition personnalisée pour compléter leur mode de vie et leurs besoins financiers. L’utilisation de plusieurs connexions point à point entravait ce but en raison de sa rigidité et de coûts élevés de sa maintenance et de sa gestion.



« Fiorano a rendu notre parcours numérique facile et rentable », a déclaré Rohit Gupta, Directeur des Systèmes d’Information (DSI) du groupe à l’I&M Bank. Comme l’a déclaré S.S. Tarakaram, Directeur du Développement des Affaires à Fiorano: «Avec Fiorano, la banque I&M a transformé ses processus d’affaires pour déployer rapidement plusieurs services bancaires afin de différencier la concurrence et offrir une expérience client positive sur le marché émergent d'Afrique de l’Est ».



Fiorano présente les services d’I&M pour la consommation de plusieurs systèmes périphériques. Les canaux consommateurs de services comprennent les Services Bancaires des Agences, les services bancaires mobiles, les services bancaires d'investissement, la gestion des machines de distributions de billets et le Commutateur de Virement Interbancaire de l’Autorité Bancaire du Kenya, KITS. La structure de Fiorano permet une intégration transparente des services avec les applications de canal, et la mise en file d’attente des messages assure la livraison garantie des données avec les systèmes de consignation et de suivi des messages. I&M Bank peut désormais proposer des opérations bancaires de base telles que des demandes de renseignements sur le solde, des transferts de fonds, des retraits, des dépôts et la génération de relevés bancaires. Fiorano a permis à I&M bank de faciliter les services offerts par l’Administration Fiscale du Kenya et les Systèmes Intégrés d'Enregistrement de la Population du Kenya.