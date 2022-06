Floride : lancement réussi du satellite de télécommunications NILESAT 301 pour l’Afrique

Le satellite de télécommunications NILESAT 301, fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), pour le compte de l’opérateur égyptien NILESAT, a été lancé avec succès depuis le centre spatial de Cape Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.



Grâce à sa puissante mission en bande Ku, NILESAT 301 permettra à NILESAT de renforcer son leadership commercial dans les services de radiodiffusion depuis la position orbitale de 7° Ouest, afin de couvrir le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et d’offrir de nouveaux services au-dessus de l’Afrique australe et du bassin du Nil. De plus, une charge utile multifaisceaux en bande Ka de nouvelle génération garantira l’entrée de cet opérateur sur le marché de la connectivité haut débit au profit de tout le territoire égyptien.



En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space a été chargée de la conception, de la fabrication, des tests et de la recette en orbite du satellite. NILESAT profitera également de centres de contrôle refaits à neuf au Caire et à Alexandrie, qui sont déjà opérationnels pour contrôler le satellite NILESAT 201 en orbite.

Basé sur la plateforme Spacebus 4000-B2, ce satellite de 4 tonnes au lancement est conçu pour une durée de vie nominale en service de plus de 15 ans.



Après Nilesat-201, NILESAT 301 est le deuxième satellite de télécommunications géostationnaire réalisé par Thales Alenia Space pour le compte de NILESAT. Il s’agit également de la quatrième charge utile développée par Thales Alenia Space pour cet opérateur.