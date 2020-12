Foot : à 17 ans, le tchadien Loum Tchaouna signe en professionnel avec un club français

Le joueur d'origine tchadienne Loum Tchaouna a signé récemment son premier contrat professionnel avec le stade Rennais F.C., informe ce jeudi le club.



Âgé de 17 ans, Loum Tchaouna est né le 8 septembre 2003 à N'Djamena, au Tchad. Il occupe le poste d'attaquant.



Le jeune a déjà joué cinq matchs avec l’Équipe de France U17 et neuf matchs avec l’Équipe de France U16.



"À partir du moment où l’on estime que les joueurs ont les qualités pour continuer avec nous et franchir les paliers, il est important, entre guillemets, de sécuriser les joueurs. On s’aperçoit que de plus en plus de clubs étrangers viennent observer les jeunes très tôt", explique le Directeur Sportif du Stade Rennais F.C, Florian Maurice.



Il ajoute que "le contrat professionnel ne veut pas dire qu’ils vont s’entraîner avec les pros dès demain et tous les jours, mais on leur ouvre le chemin qui les mènera au haut niveau. L’idée est de leur offrir tout ce qui est nécessaire pour évoluer un jour au Roazhon Park".