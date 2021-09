SPORTS Football : Future Team lance le tournoi des grandes vacances à N’Djamena

Par Ali Moussa - 19 Septembre 2021



L’association Future Team Tchad a organisé un tournoi de football des grandes vacances (TGV) inter-arrondissements ce samedi 18 septembre à N’Djamena. Le lancement officiel de la toute première édition du TGV a lieu au stade Idriss Mahamat Ouya, en présence du représentant du maire de la ville de N’Djamena, les maires des 10 arrondissements de la capitale ainsi que les cadres du ministère en charge de la jeunesse, des sports et de l’entrepreneuriat.



Le match d’ouverture a opposé l’équipe du 1er arrondissement à celle du 3ème arrondissement. Le coup d’envoi a été lancé par le représentant du maire de la ville de N’Djamena, Ousmane Abbas. Le match s’est déroulé dans le calme. Et c’est l’équipe du 1er arrondissement qui a remporté le match sur le score de 2 but à 1 contre celle du 3ème arrondissement.



Le président du comité d’organisation Mahamat Sagar affirme que l’objectif principal est la mobilisation de la jeunesse à travers toute la ville de N’Djamena pour la relance du sport de proximité, la détection des talents, la conscientisation de la jeunesse sur les problématiques liées à l’unité nationale, l’amour de la patrie, la transmission des valeurs de vivre ensemble, la cohabitation pacifique, le respect de soi et d’autrui, la sensibilisation pour une jeunesse dynamique, saine et prospère.

Future Team Tchad, initiatrice du projet TGV, est une organisation mise en place par des hommes et femmes guidées par la force du rêve, la volonté manifeste de vouloir changer le paradigme visant à atteindre le 17 objectifs du développement durable (ODD) et l’agenda 2063 de l’Union Africaine dans l’optique de créer un Tchad meilleur.



"L’organisation de ce tournoi inter-arrondissements est un projet ambitieux, un projet d’avenir, fédérateur qui verra la participation des meilleures sélections des jeunes footballeurs de moins de 19 ans de la ville de N’Djamena, par arrondissement et se déroule du 18 septembre au 9 octobre 2021 dans le deux stades de Idriss Mahamat Ouya et Paris-Congo", a relevé Mahamat Sagar.



« Notre vision consiste à intégrer plusieurs disciplines sportives par catégories tout en impliquant les provinces à court, moyen et long terme pour un TGV inclusif, gage du brassage entre les filles et fils du Toumaï », a soutenu Mahamat Sogar.

Il a lancé un plaidoyer à l’endroit du gouvernement pour la mise en application intégrale du décret n° 1589 pour la pratique effective de l’éducation physique et sportive dans les différents ordres d’enseignement.



Le représentant du maire de la ville de N’Djamena, Ousmane Abbas, a félicité les initiateurs de ce tournoi qui sera un moment de brassage et de détente. Pour lui, le TGV a été initié dans le but de permettre aux élèves et étudiants de se distraire durant les vacances. « Ce tournoi vise à les encourager à la pratique régulière du sport en vue d’améliorer leur qualité de vie », a-t-il expliqué.



Ousmane Abbas estime que ce tournoi sera une occasion de rassembler les différentes communautés des jeunes de la ville de N’Djamena. Il se déroulera dans un esprit de paix, de discipline, de partage et d’amour. Avec l’implication de l’association Future Team Tchad, les vacances qui tendent vers la fin seront inoubliables pour nos jeunes, a-t-il conclu.





