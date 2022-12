Football : ces Tchadiens qui se réjouissent de la défaite de la France

Froid de canard d'un matin brumeux au quartier Chagoua. Fabien et quatre acolytes commentent sans retenue la finale de la coupe du monde autour d'une bouteille d'argui (alcool traditionnel distillé) dès 6 heures. "J'aurai souhaité qu'on gagne même 10 à 0 cette France et que même leur Macron soit battu dans les tribunes", ironise Fabien d'une voix enrouée, tellement il a crié à la victoire argentine. "Un Tchadien digne de ce nom ne supporterait pas la France vu ce qu'elle nous fait endurer", renchérit-il. La situation sociopolitique de l'Argentine semble cristalliser la sympathie de Fabien à l'égard des coéquipiers de la pulga. "D'ailleurs, à part le football qui unit le peuple argentin, le pays a les mêmes problèmes que les pays africains", explique le diplômé en sciences économiques.



Un peu plus loin aux encablures de "Bouta courant" à Chari Mongo, Payang est le seul gendarme supportant la France contre une dizaine de jeunes. Les "France ana chounou", "ce pays nous a imposé Mahamat Kaka" des supporters occasionnels de l'Argentine étouffent absolument sa voix. Ambiance quasi identique à Habbena. "Je n'ai jamais aimé la France", lancé laconiquement Kiss. "Hier lorsque l'Argentine menait 2 - 0, le maillot d'un supporter français a été brûlé dans un cabaret par ses acolytes ivres", raconte-t-il pour certifier le sentiment anti-français.



"Le plus révoltant dans tout ça, il n'y avait qu'un blanc au terrain (Hugo Lloris) à la prolongation. Nos frères africains jouent pour eux mais ils ne nous respectent même pas", vocifère un autre supporter.