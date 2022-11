Football : le joueur Cristiano Ronaldo proche de rejoindre un club saoudien

La direction du Al-Nassr a proposé à Ronaldo un accord pour 2,5 saisons, le Portugais gagnerait 200 millions d'euros par an, ce montant comprend les contrats salariaux et publicitaires. Marca note que l'accord avec Al-Nassr est en cour d'achèvement, car les autres clubs ne peuvent pas offrir au joueur un montant similaire.



Avant le début de la Coupe du monde, le Portugais a accordé une interview au journal britannique The Sun, dans laquelle il avait critiqué la direction de Manchester United et l'entraîneur de l'équipe Erik ten Hag. Le 21 novembre, le club anglais a annoncé la résiliation du contrat avec l'attaquant.



Ronaldo, 37 ans, est cinq fois Ballon d'or, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des nations. Le Portugais est le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale, dans les championnats européens, en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs et au Real Madrid. Au cours de sa carrière, il a joué au Sporting Portugal, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus de Turin.