Football : les Aigles du Mali dans le viseur des SAO du Tchad ce dimanche

Les SAO du Tchad vont tenter ce dimanche après-midi de remonter dans le classement du groupe A, en battant les Aigles du Mali à domicile. La sélection tchadienne devra être percutante au stade Idriss Mahamat Ouya face à son public pour ne pas voir l'espoir s'éloigner d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2021, au terme des éliminatoires.



Les SAO du Tchad se sont inclinés à deux reprises face au Mali lors des éliminatoires Afrique de la Coupe du monde de 2010. Le premier match a eu lieu le 7 juin 2008 à Bamako avec une victoire des Aigles 2-1. Le second match dans le cadre des éliminatoires a eu lieu le 11 octobre 2008 à domicile avec un score identique de 2-1 en faveur du Mali.



Si les statistiques donnent un léger avantage aux Aigles du Mali, la détermination des SAO du Tchad -qui affichent une constante progression au cours de leurs derniers matchs- grâce au soutien massif des supporters devrait leur permettre de faire la différence.



"Je vais donner tout pour mon peuple tchadien et je vais encourager mes coéquipiers. On n'a pas peur. Le Mali d'aujourd'hui c'est possible. Le match contre la Guinée, ils ont fait match nul, ça nous donne l'avantage de gagner ce match. La majorité c'est des professionnels. Une fois qu'ils vont arriver ici, ils vont avoir peur d'aller dans le coup mais nous, tout de suite, on va rentrer dans le coup", a assuré samedi le capitaine des SAO, Ngar Ezechiel.



"Vue qu'on a fait match nul à domicile, on veut prendre des points ici au Tchad. C'est important pour nous et on s'est préparé pour cela (...) L'état d'esprit du groupe est bon. On est vraiment concentré et on veut gagner ce match", a déclaré pour sa part à la presse malienne le capitaine des Aigles du Mali, Abdoulaye Diaby, attaquant du Sporting Club de Lisbonne.



Sur les 20 derniers matchs, les Aigles du Mali ont gagné huit rencontres (40%), subi quatre défaites (20%) et terminé sur huit matchs nuls (40%).



Les SAO du Tchad s'alignent sur les statistiques de cinq victoires (25%), trois nuls (15%) et 12 défaites (60%) au cours des 20 derniers matchs.



Le coup d'envoi du match -retransmis en direct à la Télé Tchad- sera donné à 14 heures, tandis que la Namibie affrontera la Guinée à 17 heures, ce dimanche.