Football : les SAO du Tchad déterminés à "retourner la vapeur" au Soudan

Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a rendu visite ce vendredi matin aux joueurs de la sélection nationale de football et au staff de l'équipe des SAO, à l'aéroport international Hassan Djamous, peu avant leur départ pour Khartoum au Soudan.



Les SAO du Tchad affronteront au Soudan les Crocodiles du Nil pour le match retour du tour préliminaire de la coupe du monde de football 2022.



"Le jeu de football c'est comme le jeu de cartes. Ce n'est pas gagné d'avance", a indiqué le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.



"Là, on est sûrs qu'on va remonter la pente. Avec cette conviction, on va voir les résultats, mais je suis sûr et certain qu'ils vont remonter la pente. Avant qu'on entre sur le terrain, les gens ont minimisé l'équipe adverse. Maintenant que vous avez vu de quoi il s'agit, vous devez doubler vos efforts. Allez-y et gagnez", a ajouté le ministre.



"Je pense qu'hier, on est passés à travers. On avait à coeur de bien faire les choses devant notre peuple, malheureusement ça s'est mal passé. On a une deuxième chance, c'est à nous de faire le maximum pour retourner la vapeur", a souligné le milieu défensif Mahamat Azarack.



Les SAO ont eu droit à un bain de foule avec des supporteurs à leur arrivée à Khartoum.



Ce premier tour concerne les vingt-huit équipes africaines les moins bien classées par la FIFA, qui s'affrontent en matchs aller-retour à élimination directe. Les quatorze vainqueurs accèdent au deuxième tour.



Il faut désormais compter sur une victoire écrasante du Tchad au match retour, en terre soudanaise, pour espérer passer le premier tour.