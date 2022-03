Football : les SAO du Tchad s’inclinent face à la Gambie (0-1)

La sélection nationale du Tchad (les SAO) a été battue ce 23 mars par les Scorpions de la Gambie, au stade de Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à l'occasion du match aller du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe africaine des nations (CAN) 2023, prévue en Côte d'Ivoire.



C’est le n°20 gambien, Boubakar Trawally renté en cours du jeu, qui a marqué l'unique but de la partie, à l’approche du sifflet final (86ème minute).



Au terme de la première mi-temps du match, l'équipe tchadienne, très soutenue par de nombreux supporters, a dominé la rencontre,à travers des actions d'éclat, sans marquer de but. Plusieurs fois, Ezechiel Ndoausel, Casimir Rodrigue Ninga et les autres ont échoué devant les goals adverses. Les SAO ont pourtant bénéficié d'une action de coup franc à la 44ème minute qui aurait pu aboutir à l'ouverture du score.



En deuxième partie de jeu, le gardien tchadien a reçu un carton jaune. A une vingtaine de minutes de la fin du match, les SAO du Tchad ne parvenaient pas à faire trembler les filets du goal gambien Boubakar Gaye. Finalement, vers la fin du match, suite à une blessure, le goal Gadin Allambatna (sociétaire de Coton Sports de Garoua) a été remplacé par Ado Ado Eli Mathieu.



"On reste optimiste, on a dominé le match, mais on n'a pas marqué", a déclaré l'entraineur du Tchad, Mahamat Allamine Abakar, à la fin de le rencontre qui s'est jouée en présence du ministre tchadien en charge des Sports, Mahmoud Ali Seïd. Le match retour est prévu le 29 mars prochain à Banjul.