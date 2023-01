Football : les Sao cadets au Cameroun pour le tournoi qualificatif de la CAN U17

En sa qualité de promoteur du Centre de formation de football des jeunes de Bebedjia, Mbaïremtar Propser est au Cameroun pour le tournoi qualificatif de la CAN U17, Algérie 2023. Il a pris part aux deux matchs amicaux des Sao Cadets de Douala.



Le premier a opposé les Sao aux joueurs l'école de football Kadji Sport et le second aux joueurs de Real Ademy Newbell. Le premier macth a été remporté par les illustres Sao et le second s'est terminé sur un nul (1-1).



Les Sao cadets sont déjà à Limbé où ils débuteront leur premier match de tournoi, mardi prochain face au Congo.



L'ex-député Mbaïremtar Propser remercie le Comité de normalisation (CONOR) qui lui a permis de prendre contact avec plusieurs écoles de football du Cameroun dont le Centre de formation de football de Coton Sport de Garoua.