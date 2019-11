Forets : Les populations s’engagent a planter 1 million d’arbres

Abidjan, le 14 novembre 2019 – Dans le cadre du reboisement, en vue de la reconstitution du couvert forestier ivoirien, le gouvernement organise, le vendredi 15 novembre 2019 sur l’ensemble du territoire, une opération de planting d’arbres, à travers le thème : « Je m’engage pour une Côte d’Ivoire plus verte. Je plante mon arbre ».

De 16 millions d’hectares au début des années 1960, le couvert forestier ivoirien ne représente plus que 3 millions d’hectares en 2018. Face à cette situation, liée à une exploitation abusive et incontrôlée, le gouvernement a élaboré en 2018 une nouvelle politique de gestion forestière, dont l’objectif est de reconstituer 3 millions d’hectares de forêt d’ici à 2030.



Pour ce faire, le gouvernement a élaboré un plan de reboisement qui prévoit le planting d’environ 35 000 hectares d’arbres par an. Cette initiative est soutenue par d’autres programmes qui donnent des résultats déjà tangibles. Notamment "Planter un arbre pour la paix" ; "Je plante un arbre pour une Côte d’Ivoire plus verte" ; "Un citoyen, un arbre" et "Une école, 5 hectares de forêt".



S’inscrivant dans une politique de développement durable, des actions volontaristes ont été engagées au plan institutionnel. Au nombre de celles-ci un séminaire gouvernemental sur la préservation de la forêt, le 13 novembre 2017 et un Conseil Présidentiel consacré à la préservation de la forêt, le 17 mai 2018. Déjà en 2013, le pays s’engageait dans le Programme pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). Le gouvernement vient de définir le cadre juridique de la gestion de la forêt, en adoptant, le 20 juin 2019, le nouveau code forestier.



