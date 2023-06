Formation à Mara : des influenceurs tchadiens luttent contre les fausses rumeurs de vaccination

Dans le but de lutter contre les fausses rumeurs concernant la vaccination contre la poliomyélite et d'autres maladies évitables grâce à la vaccination, l'UNICEF et le ministère de la Communication renforcent les compétences des influenceurs des réseaux sociaux depuis ce lundi 6 juin à Mara, une localité située à environ 25 kilomètres au nord-ouest de N'Djamena. Il s'agit d'une campagne de communication digitale visant à soutenir la campagne de vaccination contre la polio et le Programme Élargi de Vaccination (PEV). Au total, 40 influenceurs participent à cette formation afin d'améliorer leurs capacités à diffuser des informations correctes et à traquer les fausses rumeurs concernant la vaccination contre la polio.



Lors de la cérémonie d'ouverture de cette formation, le directeur de la coopération du ministère de la Communication, Kondol Abanda Dieudonné, a souligné le rôle essentiel des influenceurs des réseaux sociaux en tant qu'interface entre les internautes et la communauté, en particulier pour la sensibilisation et la communication en faveur des populations exposées à la propagation de fausses informations sur Internet. Selon lui, l'objectif de cette formation est de sensibiliser sur les réseaux sociaux et surtout de lutter contre les fausses rumeurs concernant la vaccination contre la polio et d'autres maladies évitables grâce à la vaccination. Il a également rappelé que le ministère de la Communication est un partenaire privilégié de l'UNICEF.



Kondol Abanda Dieudonné a précisé que cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination contre la polio qui se déroule au mois de mai, juin et juillet 2023. Il a exprimé sa confiance dans les talents des influenceurs pour sensibiliser la population et contrer les fausses rumeurs concernant la vaccination contre la polio et les maladies évitables grâce à la vaccination sur les réseaux sociaux. Enfin, il a remercié le ministère de la Santé publique et de la Prévention, notamment la Direction du Programme Élargi de Vaccination, pour sa collaboration technique, ainsi que l'UNICEF qui travaille sans relâche pour le bien-être de la population et des enfants du Tchad.



Ces influenceurs comprennent des blogueurs, des journalistes en ligne, des comédiens, des humoristes, des musiciens, des utilisateurs de TikTok et d'autres personnalités influentes sur Facebook. La formation durera trois jours.