Formation avec la World Rugby et la Rugby Union Mauritius

Trois délégués de Rugby Afrique, Daniel Granett, John Bosco Muamba et le “Regional Training Manager” Denver Wannies, ont fait le déplacement à Maurice dans le but d’animer un SuperWeek. A l’agenda : cinq jours de formation sur l’arbitrage, le coaching et la médecine sportive. En vue des Jeux des Iles de l’Ocean Indien (JIOI) prévus […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...