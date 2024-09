Formation des formateurs : Le Tchad lève le défi de la malnutrition

Cette formation vise à renforcer les capacités des participants provenant de différentes provinces sur la malnutrition sous toutes ses formes. La Directrice adjointe de la santé publique a souligné la nécessité de disposer de ressources humaines qualifiées pour répondre aux objectifs des interventions nutritionnelles à grande échelle.



La malnutrition est un défi majeur de santé publique qui freine le progrès socio-économique du pays. Une enquête menée en 2022 a révélé une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 8,6 % au niveau national, bien que cela cache des disparités régionales importantes.



Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires de développement, la situation nutritionnelle demeure préoccupante, particulièrement dans la bande sahélienne.



La Directrice a insisté sur la nécessité de renforcer les compétences des employés et des organisations pour maximiser les contributions de tous les secteurs dans la lutte contre la malnutrition.



La lutte contre la malnutrition est essentielle pour le progrès du pays et le bien-être de sa population. Cette formation des formateurs est une étape cruciale pour améliorer les compétences en nutrition et renforcer la lutte contre la malnutrition au Tchad.