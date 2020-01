Forum Arabe-Afrique de Jeddah : la participation du Tchad attendue

La représentante du ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Mme. Banbo Dihoulne Tchoubobe, a présidé samedi à N'Djamena, une rencontre d'échange et d'information sur le forum international d'investissement Arabe-Afrique aura lieu du 3 au 5 février 2020 à Jeddah, en Arabie saoudite.



Au cours de la rencontre, les entrepreneurs tchadiens ont été informés sur les conditions d'éligibilité afin de participer à l'évènement.



Le forum Arabe-Afrique est une occasion pour le Tchad de "présenter les potentialités et les opportunités d'investissements que regorge le pays", a souligné Mme. Banbo Dihoulne Tchoubobe, représentante du ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé.



"Ce forum nous permettra de contacter des hommes d'affaires et des investisseurs qui sont disponibles à étudier les projets de tous les jeunes et femmes", a indiqué Abdoulaye Mangoussi, représentant de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA).



30.000 visiteurs attendus



Le forum vise à être une plateforme géante à travers une exposition commerciale internationale africaine pour présenter les opportunités d'investissement dans les secteurs industriel, d'investissement et intra-commercial, également, à la lumière des développements successifs et des changements dans la carte des intérêts politiques et économiques entre les pays au niveau régional et international.



L'évènement se déroulera en présence d'organisations gouvernementales et privées internationales et africaines, pour soutenir l'investissement et trouver des solutions efficaces pour réduire les problèmes et éviter les obstacles de l'industrie et du commerce intra-africain en Afrique.



Plusieurs conférences et ateliers se tiendront pour discuter des obstacles rencontrés dans les domaines de l'investissement et du commerce intracommunautaire. Ils permettront de formuler des recommandations efficaces qui aideront à résoudre ces problèmes, ainsi qu'à optimiser l'exploitation des ressources naturelles dans pays et encourager l'industrialisation locale et régionale.



30.000 visiteurs et 1000 exposants sont attendus. Par exemple, la Chambre de commerce du Mali prévoit de faire participer 150 entreprises au forum.