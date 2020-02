Forum Arabe-Afrique en Égypte : un projet tchadien remporte le 1er prix

Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a accueilli dimanche à l'aéroport de N'Djamena, la délégation tchadienne qui a participé au forum Arabe-Afrique en Egypte.



La délégation tchadienne a présenté un projet dans le cadre d'une compétition qui a réuni 25 pays. Elle est arrivée en première position.



Le projet consiste à construire un complexe socio-éducatif "qui doit répondre au problème de vulnérabilité sans cesse qui expose les enfants dans la rue et les jeunes aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui", a déclaré Gapili Gnebo Roland, chef de délégation.



Selon lui, "ce projet a été conçu par des jeunes comme nous. Ça été porté au delà de nos frontières et ça, a eu un gain de cause, et l'écho a été favorable."



Le ministre a félicité la délégation pour ce projet qui permettra d'accueillir les jeunes désoeuvrés et les jeunes de la rue.



"Si on est démarqué par rapport aux autres et qu'on est premiers, on doit maintenant doubler d'efforts, tripler, quadrupler pour ne pas quand même laisser cette place à d'autres personnes. C'est un projet à caractère social, nous avons intérêt à venir les encourager dans la mesure de mettre en application ce projet", a estimé Mahamat Nassour Abdoulaye.