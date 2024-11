Forum Russie-Afrique : Le Tchad exprime sa volonté de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation

Interventions du Ministre

Dans son intervention, M. Boukar a souligné les efforts significatifs que le gouvernement tchadien déploie pour améliorer le secteur de l'éducation. Il a également mis en lumière l’attention particulière accordée aux enfants des réfugiés, reflétant ainsi l'engagement du Tchad à soutenir les populations vulnérables.





Le ministre a insisté sur l'importance de renforcer la coopération existante entre le Tchad et la Russie dans le domaine de l'éducation. Selon lui, la consolidation de ce partenariat pourrait jouer un rôle crucial dans le développement du système éducatif tchadien.





Perspectives de Coopération

La participation du Tchad à cette conférence s'inscrit dans un contexte plus large d'engagement envers l'amélioration des conditions éducatives et de soutien aux initiatives humanitaires. Le ministre a exprimé l'espoir que les discussions menées lors de cette rencontre permettront de dégager des perspectives concrètes pour une collaboration accrue entre les deux pays, en faveur d'une éducation de qualité pour tous les enfants, y compris ceux en situation de vulnérabilité.





Cette conférence représente une opportunité pour le Tchad de renforcer ses liens avec la Russie et d'explorer de nouvelles avenues pour améliorer l'éducation et le bien-être des jeunes générations.