Forum d'entrepreneuriat TEF 2019 : les Présidents du Rwanda, Sénégal et RDC honoreront le Dialogue Présidentiel

La Fondation Tony Elumelu (TEF), championne de l’entrepreneuriat en Afrique, a annoncé la liste des intervenants et des activités du 5e Forum d’Entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu - le plus grand rassemblement annuel d’entrepreneurs africains et de l’écosystème de l’entrepreneuriat africain.



Pour le Dialogue Présidentiel du Forum, S.E. Félix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo (RDC), se joindra au Président du Rwanda, S.E. Paul Kagamé, et au Président du Sénégal, S.E. Macky Sall, pour une séance plénière interactive qui se tiendra le 2e jour du forum. Le dialogue présidentiel sera animé par Tony O. Elumelu, CON, fondateur de TEF, et rassemblera les trois Présidents qui s’entretiendront directement avec un public de plus de 5 000 personnes, comprenant des entrepreneurs, des décideurs, des investisseurs et des chefs d’entreprise, avec des centaines de milliers de personnes en interaction directe en ligne via TEFConnect, la plus grande plate-forme numérique pour les entrepreneurs africains.



Le forum présente chaque année la plus grande opportunité pour les entrepreneurs et les décideurs d’interagir directement entre eux. Toutes les séances du Forum comprendront des panels animés par des leaders du secteur privé et du secteur public, des masterclasses et un concours de pitch dynamique qui s’adresseront à un public de jeunes entrepreneurs, de start-ups, d’institutions de développement et de décideurs.



Le forum sera honoré par la présence de : Prof. Benedict Oramah, Président de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK); Dr. Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD); Dr. Awele Elumelu, Administratrice de la Fondation Tony Elumelu et Fondatrice d’Avon Medical; Kennedy Uzoka, Directeur Général du Groupe UBA; Mme Djéné Kaba Condé, Première Dame de Guinée; et bien d’autres grands chefs d’entreprise de la planète.



Chaque année, la Fondation Tony Elumelu accueille le plus grand rassemblement d’entrepreneurs, de décideurs politiques et de chefs d’entreprise africains sur un même site. Le forum de cette année, organisé sous le thème “Autonomisation des Entrepreneurs Africains”, aura lieu dans l’emblématique Hôtel Transcorp Hilton, à Abuja, la capitale du Nigéria. Le forum couvrira également UBA Marketplace, où UBA, la banque africaine de référence mondiale, Africa’s global bank, réunira des entreprises de tout le continent, ainsi que des plateformes de réseautage permettant aux PME et aux investisseurs de se retrouver et de nouer des partenariats.



Lors du forum de 2018, TEFConnect, la plus grande plate-forme numérique pour les entrepreneurs africains, a été lancée pour relier les entrepreneurs et les opportunités dont ils ont besoin pour faire réussir leurs entreprises. TEFConnect occupera une place centrale dans le forum de cette année alors que les débats s’articuleront globalement autour de la technologie en tant que moteur essentiel du développement économique de l’Afrique. Le forum offre également aux entrepreneurs présents l’occasion de nouer sur place des liens avec des investisseurs potentiels et de présenter leurs produits au grand public.