Forum de Paris sur la Paix : les dirigeants plaident en faveur du multilatéralisme et des réformes

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 14 Novembre 2023



Dans un monde marqué par des conflits et des rivalités, le Forum de Paris sur la Paix 2023 est apparu comme une lueur d'espoir, rassemblant des responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et représentants de la société civile, dans une recherche collective d'un terrain d'entente.

L'événement de deux jours, prévu les 10 et 11 novembre sous le thème « À la recherche d'un terrain d'entente dans un monde de rivalité », a été le témoin de discussions passionnées, de moments poignants et d'un fervent appel à la paix, repris par nul autre que le Pape lui-même.



Le jour inaugural du forum, Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France, a délivré un message puissant du Pape François, soulignant le caractère sacré de la vie humaine et la responsabilité inhérente de la protéger. L'affirmation sans équivoque selon laquelle « aucune guerre ne vaut la perte de la vie d'une seule personne humaine », a résonné tout au long du forum, donnant le ton aux discussions qui se sont déroulées dans les jours suivants.



Le président français Emmanuel Macron, figure centrale du forum, a souligné l'importance d'une gouvernance inclusive et de la préservation de l'environnement. Au centre de son discours se trouvait le « Pacte de Paris pour les peuples du monde », un engagement visant à empêcher les nations d'être confrontées à un faux choix entre lutter contre les inégalités et préserver la planète.



Macron a appelé à une prise de décision souveraine par les nations, rejetant une approche universelle imposée par les puissances extérieures. Cette position s'alignait parfaitement avec la mission globale du forum : rajeunir les mécanismes de gouvernance mondiale et favoriser la collaboration sur les problèmes mondiaux urgents.



Un moment déterminant du forum a eu lieu lors d’une conférence d’aide à Gaza, au cours de laquelle le président Macron a lancé un appel passionné à Israël, pour qu’il mette un terme immédiat aux bombardements de civils dans le cadre de son conflit avec le Hamas.



L’appel de Macron à une pause humanitaire, menant à un cessez-le-feu, a souligné le bilan humain du conflit et l’impératif de protéger les vies innocentes. La gravité de la situation a été encore accentuée par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a souligné les attaques contre des hôpitaux, des cliniques et des ambulances à Gaza et en Cisjordanie.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé à distance pour un changement de paradigme « d'un monde de rivalité à la recherche d'un terrain d'entente ». Soulignant la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des conflits et de prévenir l'émergence d'une guerre, António Guterres a fait écho à la mission principale du forum.



Au fur et à mesure du déroulement du forum, un appel collectif à la réforme et à une approche unie, face aux défis mondiaux, a résonné, résumant la mission du forum : créer une plateforme de dialogue et de collaboration. Cependant, la traduction de ces discussions en actions concrètes reste un défi pour la communauté internationale, alors qu’elle s’efforce de parvenir à un monde plus pacifique et plus durable.



Le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili et son homologue arménien Nikol Pashinyan, ont contribué de manière significative, à une table ronde sur la coopération dans un monde marqué par la rivalité, offrant des idées sur la manière de forger la paix et de construire un monde plus sûr. Le Forum de Paris sur la paix a, non seulement servi de lieu de rencontre pour les dirigeants, mais aussi de creuset d'idées, soulignant le besoin urgent d'efforts de collaboration pour relever les défis du monde moderne.



Alors que la communauté internationale est aux prises avec ces discussions, l’avenir s’annonce avec la promesse d’un monde plus harmonieux et plus durable, renforcé par l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle. Lors de la séance de clôture, le forum a annoncé les 10 projets qui bénéficieront d'un soutien dédié, renforçant ainsi l'engagement à transformer les discussions en actions concrètes.



L'inclusion d'une performance artistique spéciale du « Good Chance Theatre » a ajouté une touche de créativité à la clôture, laissant aux participants un sentiment d'accomplissement et d'anticipation pour l'avenir. Alors que les rideaux se fermaient sur le Forum de Paris sur la Paix 2023, les participants sont devenus partie intégrante de la communauté du PPF, portant la vision commune d'un monde uni dans sa quête de paix et de coopération.



Les défis sont peut-être immenses, mais la détermination collective affichée lors du forum suggère que le voyage vers un monde plus harmonieux a pris de l’ampleur, et les échos du Forum de Paris sur la paix ne manqueront pas de se répercuter dans les efforts internationaux des années à venir.









